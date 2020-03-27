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Краснокнижный манул впервые зафиксирован на плато Укок на Алтае

Специалисты также обнаружили следы снежного барса в двух урочищах плато, где раньше появление ирбиса не фиксировалось

ГОРНО-АЛТАЙСК, 27 марта. /ТАСС/. Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) впервые зафиксировали появление краснокнижного манула, хищника семейства кошачьих, на плато Укок в Республике Алтай. Животное попало в объектив фотоловушки, сообщила в пятницу пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

"Впервые на Укоке были получены фотографии и видео манула", - говорится в сообщении.

Специалисты в ходе экспедиции также обнаружили следы снежного барса в двух урочищах плато Укок, где раньше появление ирбиса, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России, не фиксировалось. Всего фотоловушки "поймали" 19 проходов снежного барса на территории природного парка "Зона покоя Укок". В феврале 2019 года пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF сообщала, что на плато Укок, по имеющимся данным, обитают пять снежных барсов.

Манул занесен в Красную книгу России, а также в Международную Красную книгу в категории "Близкий к угрозе исчезновения". Представитель семейства кошачьих обитает в каменистых пустынях и степях. Манул немного крупнее обычной домашней кошки. В России он встречается в Забайкальском крае, Бурятии, Туве и на Алтае.

Плато Укок находится на юге Горного Алтая. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме краснокнижных манула и снежного барса, на этой территории обитают сибирский горный козел, косули, медведи, зайцы, лисы, сурки.

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