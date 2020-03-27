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В Красноярске возбудили уголовное дело против организатора общины "свидетелей Иеговы"

В апреле 2019 года аналогичные дела были возбуждены в отношении организаторов общин в Минусинске и Шарыпово

КРАСНОЯРСК, 27 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярска за организацию деятельности запрещенной в России религиозной общины "свидетелей Иеговы". Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Октябрьского района Красноярска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст .282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина, несмотря на решение Верховного суда РФ о ликвидации религиозной организации "свидетели Иеговы "Красноярск", продолжал координировать проповедническую религиозную деятельность, проводил семинары.

В апреле прошлого года аналогичные уголовные дела были возбуждены в отношении организаторов общин "свидетелей Иеговы" на юге Красноярского края - в Минусинске и Шарыпово.

Теги
РоссияКрасноярский край
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