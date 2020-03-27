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Попавших под сокращение шахтеров в Кузбассе могут устроить на другие предприятия отрасли

В начале апреля на шахте "Алексиевская" могут сократить более 500 сотрудников
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 27 марта. Власти Кузбасса провели переговоры с руководством крупных угольных предприятий региона о возможном трудоустройстве работников шахты-банкрота "Алексиевская", где в начале апреля могут сократить более 500 сотрудников, если ситуацию на проблемном предприятии не удастся стабилизировать. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Мы работаем с этими людьми, чтобы их трудоустроить. У нас и служба занятости работает, и с другими угольщиками мы проговорили, чтобы специалистов брали к себе на предприятия. Так что, я думаю, что большой проблемы с трудоустройством не возникнет", - сказал Цивилев.

Руководство шахты "Алексиевская" планировало с 27 марта в течение недели сократить около 500 шахтеров и остановить добычу угля. Уведомления о возможном сокращении работникам и в трудовую инспекцию были направлены в конце прошлого года, за три месяца стабилизировать ситуацию на предприятии не удалось, предприятие находится в состоянии банкротства и не может реализовать имущество с торгов. В настоящий момент массовые сокращения по решению арбитражного управляющего отложены до 6 апреля. Это связано с указом президента РФ по установлению нерабочих дней с сохранением заработка на период с 30 марта до 3 апреля 2020 года.

Шахта "Алексиевская" расположена в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса, угледобывающее предприятие входило в состав угольной компании "Заречная" и было признано банкротом в 2017 году. Проблемы с выплатой заработных плат на шахте начались летом 2019 года на фоне падения цен на энергетический уголь на мировых рынках и трудностями с его вывозом на экспорт в восточном направлении, ситуация осложнялась и процедурой банкротства шахты.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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