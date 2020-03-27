Власти Кузбасса настаивают на увеличении скидки РЖД на вывоз угля на Северо-Запад

ТАСС, 27 марта. Власти Кузбасса ведут переговоры с Российскими железными дорогами (РЖД) по вопросу увеличения скидки на перевозку угля в направлении портов Северо-Запада. Действующие тарифы на перевозки невыгодны для угольных компаний и не позволяют им наращивать объемы отгрузки в западном направлении, где у железных дорог есть свободные провозные мощности, считает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Сейчас грузоотправители Кузбасса могут воспользоваться дисконтом в размере 12,8% при перевозках угля в российские порты Юга и Северо-Запада. Кроме того, 24 марта Российские железные дороги (РЖД) и власти Кузбасса подписали дополнительные соглашения о перевозке 64 млн тонн кузбасского угля в северо-западном направлении на 2020 год, из них 50,35 млн тонн - в адрес российских портов Северо-Запада, 13,6 млн тонн - во внутрироссийском направлении.

"РЖД дали скидку 12,8%, мы считаем, что эта скидка не позволит угольщикам пробиваться через инфраструктуру Запада на рынке, надо скидку давать больше, вопрос по этой скидке сейчас находится в стадии переговоров, плюс с угольщиками прорабатываем варианты движения на привычные рынки - Китай, Японию, Корею, Вьетнам через порты Запада. Сейчас задача разработать меры стимулирования, чтобы угольщикам было выгодно ехать на Запад", - сказал Цивилев.

Кемеровская область обеспечивает 60% российской угледобычи. Глава региона напомнил, что спрос и цены на уголь на рынках западных стран ниже, чем на Востоке, где сосредоточены основные потребители кузбасского угля. Из-за инфраструктурных ограничений железных дорог Восточного полигона угольщики не могут наращивать объемы перевозок угля в этом направлении и вынуждены искать другие логистические пути для экспорта твердого топлива.