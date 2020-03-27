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Виновников лесных пожаров в Иркутской области будут искать с помощью фотоловушек

В лесах уже установлено 60 устройств

ИРКУТСК, 27 марта. /ТАСС/. Фотоловушки для поиска виновников лесных пожаров впервые будут использовать в Иркутской области в 2020 году, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства. В лесах уже установлено 60 фотоловушек, планируется смонтировать еще 100.

"Виновников лесных пожаров в Иркутской области будут выявлять с помощью фото- и видеофиксации. <…> На данный момент установлено 60 фотоловушек. Преимущественно это подъездные пути к местам массового отдыха или традиционные места рыбалки и сезонной охоты. Кроме того, за счет средств федерального бюджета в области в ближайшее время будет установлено еще 100 фотоловушек и столько же видеокамер", - сообщает пресс-служба.

Исходя из прогноза развития ситуации с пожарами в лесах средства фото- и видеофиксации будут перемещать. В пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС сообщили, что в предыдущие годы фотоловушки использовали для выявления браконьеров, для поиска виновников лесных пожаров их будут применять впервые.

По прогнозу, пожароопасный сезон в Иркутской области начнется в апреле.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны, пожары наносят значительный ущерб лесному хозяйству региона. За сезон 2019 года в регионе было зарегистрировано 1096 пожаров, основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков. В мае прошлого года было несколько случаев, когда лесные пожары угрожали населенным пунктам, наблюдалось сильное задымление в ряде городов и поселков, в том числе в Иркутске из-за пожаров, которые действовали в пригороде. В целом, по данным Министерства лесного комплекса Приангарья, в 2019 году выгорело около 1,6 млн га тайги.

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РоссияИркутская область
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