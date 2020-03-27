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Распространение коронавируса нового типа

Помощь пожилым и спрос на книги. Сибиряки готовятся к нерабочей неделе

В Сибири зарегистрировано 20 случаев заболевания COVID-19

ТАСС, 27 марта. Волонтерские штабы помощи пожилым людям в регионах Сибири активизировали работу в последний будний день перед неделей выходных, объявленной главой государства Владимиром Путиным из-за распространения коронавируса, рассказали ТАСС в штабах. В то же время работающее население готовится провести неделю дома и ищет, чем себя занять - в магазинах массово покупают книги, товары для хобби и рукоделия, а также настольные игры.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Президент уточнил, что в течение этой недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней".

В Сибири зарегистрировано 20 случаев заболевания COVID-19: восемь в Красноярском крае, пять в Новосибирской области, три на Кузбассе, по два в Хакасии и Томской области. За последние сутки число инфицированных не изменилось. В преддверии выходных была выписана из больницы первая заразившаяся в Томской области, ожидается, что в понедельник могут выписать и первую заболевшую в Новосибирской области.

Помощь пожилым

В последний рабочий день перед официальной нерабочей неделей во всех регионах Сибири активизировались врачи и волонтеры, желающие помочь людям старшего поколения, для которых распространение инфекции представляет наибольшую угрозу. Медики стараются оказывать пожилым пациентам как можно больший объем помощи на дому, волонтеры активно развозят продукты и лекарства.

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Представитель волонтерского штаба ОНФ в Красноярском крае Юлия Горчакова рассказала ТАСС, что к общественникам часто обращаются люди старше 65 лет. Они просят привезти продукты первой необходимости: хлеб, молоко, крупы, чай, сахар. "Но есть и более разнообразные заказы. Например, была милая бабушка 82 лет, встретившая нас в праздничном платье. Она ведет здоровый образ жизни, правильно питается, для нее ездили на рынок за тремя видами рыбы", - сказала Горчакова.

От волонтеров требуется очно или заочно пройти обучение, отметил координатор общественной организации "Волонтеры-медики" из Новосибирской области Владимир Попов. Волонтеры проходят тщательный инструктаж и огромное количество чек-листов: у него не должно быть повышенной температуры, признаков ОРВИ, он не должен был покидать страну в предшествующие две недели.

В Туве и Омской области накануне открылись волонтерские корпуса помощи пожилым людям на базе "Единой России". В пресс-службе омского отделения партии ТАСС рассказали, что обращений от пожилых людей пока немного, но волонтеры ожидают существенного роста их числа в нерабочую неделю. Омские волонтеры готовы оказать помощь пожилым людям не только в городе, но и в области. Так, в администрациях Тарского, Тевризского и Знаменского районов, где из-за истощения газоконденсатного месторождения зимой уже были случаи нарушения газоснабжения, ТАСС рассказали, что внимательно следят за наличием дров у пожилых местных жителей и готовы в случае необходимости им помочь.

"Пока вопросов не было, но в случае чего помощь, безусловно, будет оказана. Само собой, это касается не только дров, но и предметов первой необходимости", - сказал представитель районной администрации Тарского района.

Спрос на книги и настольные игры

Объявление следующей недели нерабочей спровоцировало повышение спроса на книги, а также товары для рукоделия - сибиряки стремятся занять себя в долгие выходные, которые проведут дома. Так, в крупной торговой сети тканей и товаров для рукоделия "Логос", магазины которой располагаются в шести городах Сибири, фиксируют повышение спроса на товары для творчества на 20%. Больше всего в магазинах покупают вышивки, мозаики и картины, которые нужно раскрашивать по номерам, рассказали ТАСС в компании.

В Томске предстоящая неделя карантина вызвала интерес к чтению, однако преимущественно томичи покупают детскую литературу. В крупнейшем новосибирском книжном магазине "Капиталъ", где ранее из-за того, что люди стремятся меньше выходить из дома, фиксировалось падение продаж, популярность стала набирать услуга доставки книг на дом. Книги на дом можно заказать по телефону, через мессенджер или интернет-магазин. "Сейчас мы наблюдаем некоторый рост количества заказов, кроме этого, многие покупатели стремятся забрать книги самовывозом из интернет-магазина", - пояснили ТАСС в магазине.

Активно покупают в Сибири и настольные игры. Так, администратор магазина "Мосигра" сообщил ТАСС, что поток покупателей вырос с начала недели в три раза по сравнению с обычной работой. "В основном люди берут настольные игры на небольшую компанию, на два-три человека", - сказал он.

Теги
ТываКрасноярский крайОмская областьТомская областьРаспространение коронавируса нового типа
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