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Новые меры поддержки моногородов разработают в Кузбассе совместно с группой ВЭБ.РФ

Регион является лидером по числу моногородов на своей территории

ТАСС, 27 марта. Новые меры поддержки разработают для моногородов Кузбасса, экономика которых связана с угольной промышленностью и реагирует на кризис в отрасли из-за падения спроса и цен на мировых рынках. Для этого в регионе создана рабочая группа совместно с представителями группы ВЭБ.РФ, сообщил в интервью ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Кемеровской области 24 моногорода, и среди субъектов РФ регион является лидером по числу моногородов на своей территории. В Кузбассе добывается 60% всего российского угля, развита металлургия, машиностроение, большая химия. Промышленные предприятия являются градообразующими для большинства территорий региона.

"Мы создали рабочую группу по новым предложениям, туда входят главы моногородов, представители [группы] ВЭБ.РФ, Фонда развития моногородов. Мы с ними прорабатываем, какие дополнительные меры поддержки мы можем быстро реализовать у нас в Кузбассе. [Суммы и проекты] сейчас в стадии детальной проработки", - сказал Цивилев.

Из-за падения цен на мировых угольных рынках, снижения спроса на Западе и инфраструктурных ограничений по вывозу угля на Восток угольщики Кузбасса в 2019 году были вынуждены снизить объемы добычи, сократились объемы налоговых поступлений в бюджет, скорректированы инвестиционные программы.

Новые меры поддержки бизнеса, инвесторов и социально значимых для моногородов проектов позволят не сбавлять темпы диверсификации экономики в условиях отраслевого угольного кризиса.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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