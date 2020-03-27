Новые меры поддержки моногородов разработают в Кузбассе совместно с группой ВЭБ.РФ

ТАСС, 27 марта. Новые меры поддержки разработают для моногородов Кузбасса, экономика которых связана с угольной промышленностью и реагирует на кризис в отрасли из-за падения спроса и цен на мировых рынках. Для этого в регионе создана рабочая группа совместно с представителями группы ВЭБ.РФ, сообщил в интервью ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Кемеровской области 24 моногорода, и среди субъектов РФ регион является лидером по числу моногородов на своей территории. В Кузбассе добывается 60% всего российского угля, развита металлургия, машиностроение, большая химия. Промышленные предприятия являются градообразующими для большинства территорий региона.

"Мы создали рабочую группу по новым предложениям, туда входят главы моногородов, представители [группы] ВЭБ.РФ, Фонда развития моногородов. Мы с ними прорабатываем, какие дополнительные меры поддержки мы можем быстро реализовать у нас в Кузбассе. [Суммы и проекты] сейчас в стадии детальной проработки", - сказал Цивилев.

Из-за падения цен на мировых угольных рынках, снижения спроса на Западе и инфраструктурных ограничений по вывозу угля на Восток угольщики Кузбасса в 2019 году были вынуждены снизить объемы добычи, сократились объемы налоговых поступлений в бюджет, скорректированы инвестиционные программы.

Новые меры поддержки бизнеса, инвесторов и социально значимых для моногородов проектов позволят не сбавлять темпы диверсификации экономики в условиях отраслевого угольного кризиса.