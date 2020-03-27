Цивилев считает, что строительство автообъезда Кемерова снизит стоимость грузоперевозок

ТАСС, 27 марта. Строительство новой автомобильной дороги для транзитного транспорта в обход города Кемерово, через центр которого проходит федеральная автомобильная трасса Р-255 "Сибирь", позволит снизить стоимость грузоперевозок за счет сокращения протяженности маршрутов для грузоперевозчиков, рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в интервью ТАСС.

"В сутки сейчас проходит 13,5 тыс. машин через центр города, большая часть их них - это фуры. И весь этот поток машин тратит дополнительное топливо, время, и это влияет на себестоимость перевозок. Мы посчитали, построив объездную дорогу, уменьшится себестоимость перевозок, государству есть экономический смысл в строительстве этой дороги", - сказал собеседник агентства.

Сейчас Кемерово является единственным крупным городом Сибири, через который проходит федеральная трасса. Это значительно затрудняет организацию дорожного движения и негативно сказывается на экологии города. В 2018 году власти Кузбасса приняли решение за счет собственных средств сделать проект объездной трассы и в январе текущего года передали готовый проект в Главгосэкспертизу. Северо-западный обход города спроектирован как дорога первой категории с четырьмя полосами движения и мостом через реку Томь.

По словам Цивилева, положительное заключение экспертизы власти рассчитывают получить в течение двух ближайших месяцев. Предварительную стоимость строительства Минтранс РФ оценил в 41 млрд рублей. Чтобы приступить к работам, необходимо решить вопрос с финансированием из федерального бюджета.

Проект строительства автодорожного объезда города Кемерово является приоритетным для включения в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). Об этом во время визита в Кузбасс 18 марта текущего года заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и пообещал приложить "все усилия для того, чтобы он вошел в комплексный план".