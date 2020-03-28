В Кузбассе из больницы выписали второго пациента, который вылечился от коронавируса

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Медики выписали второго пациента из инфекционной больницы в Кемеровской области после выздоровления от коронавируса, сообщили в официальном телеграм-канале губернатора Сергея Цивилева.

Заражение коронавирусом нового типа 14 марта было подтверждено у двух жителей Кемеровской области, которые прибыли из туристической поездки из Италии. На момент госпитализации состояние одного пациента оценивалось как средней степени тяжести, второго - удовлетворительное. 24 марта был выписан один из них.

"Один из пациентов с подтвержденным диагнозом выписан из инфекционной больницы. Это второй пациент в Кузбассе, который полностью выздоровел от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Под наблюдением врачей в Кемеровской области сейчас находятся 16 человек с подозрением на коронавирус. Также лечение проходит еще один пациент с подтвержденным 26 марта диагнозом.