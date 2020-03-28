Транссибирский арт-фестиваль закрылся в Новосибирске онлайн-концертом

НОВОСИБИРСК, 28 марта. /ТАСС/. Седьмой Транссибирский арт-фестиваль, организованный и возглавляемый скрипачом Вадимом Репиным, закрылся в субботу в Новосибирске онлайн-концертом, в программу которого вошли Cкрипичный концерт Александра Глазунова и Четвертая симфония Сергея Прокофьева, сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Майя Михайлова.

"Фестиваль закрылся симфоническим концертом, было исполнено два сочинения: Скрипичный концерт Александра Глазунова, в котором солировал художественный руководитель фестиваля Вадим Репин и Четвертая симфония Прокофьева. За пультом Новосибирского академического симфонического оркестра стоял приехавший по приглашению Валентин Урюпин. Он за три дня подготовил оркестр, который ни разу не играл эту симфонию", - рассказала Михайлова.

Она отметила, что онлайн-трансляция велась на сайте Новосибирской филармонии. По словам Михайловой, в этом году из-за пандемии только один концерт фестиваля был проведен со зрителями. Им стал концерт-открытие, в котором приняли участие Вадим Репин и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Они представили совместную программу "Па-де-де на пальцах и для пальцев", премьера которой прошла в Швейцарии в 2014 году, после чего ее увидели зрители многих стран. Еще четыре концерта прошли без зрителей в формате онлайн-трансляций.

Собеседник агентства добавила, что другие концерты перенесены на осень.

Перенос международной программы

В середине марта Вадим Репин сообщал журналистам, что международная программа VII Транссибирского арт-фестиваля будет перенесена на сентябрь 2020 года из-за коронавируса. Директор фестиваля Олег Белый, в свою очередь, сообщал, что "есть уже целый ряд фамилий" зарубежных исполнителей, которые подтвердили свое участие осенью. В частности, это известная немецкая скрипачка корейского происхождения Клара-Джуми Кан. Также в Новосибирске состоится в сентябре премьера нового произведения знаменитого эстонского композитора Арво Пярта.

Транссибирский арт-фестиваль, основанный и возглавляемый российским скрипачом Вадимом Репиным, проводится с 2014 года. VII Транссибирский арт-фестиваль открылся 21 марта в Новосибирске. События российской части форума, которые, как ранее планировалось, должны были пройти по 18 апреля в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и других городах, были скорректированы из-за коронавируса.