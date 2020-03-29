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Распространение коронавируса нового типа
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В Томской области зафиксирован третий случай заболевания коронавирусной инфекцией

Пациент прилетел в регион из США

ТОМСК, 29 марта. /ТАСС/. Третий случай заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксирован в Томской области, заболевший прилетел в сибирский регион из Соединенных Штатов Америки. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации со ссылкой на вице-губернатора Ивана Деева.

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Ранее власти региона сообщали, что в Томской области были зафиксированы два случая заражения: 18 марта у побывавшей в Италии томички, которая в минувшую пятницу завершила лечение и была выписана из больницы, а 26 марта - у молодого человека, приехавшего из Европы. По последним данным, он находится на самоизоляции дома, так как симптомов заболевания не имеет.

"Сегодня, 29 марта, в Томской области зарегистрирован третий пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор Иван Деев сообщил, что пациент в возрасте не из группы риска прибыл в Томск из США. Сам больной и контактировавшие с ним граждане изолированы", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения, состояние нового пациента оценивается как удовлетворительное, на данный момент симптомов заболевания у него нет. Под наблюдением врачей в регионе находятся еще восемь человек с подозрением на коронавирус.

Теги
РоссияТомская областьРаспространение коронавируса нового типа
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