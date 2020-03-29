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Распространение коронавируса нового типа

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Заразившаяся женщина недавно посещала Доминиканскую республику

БАРНАУЛ, 29 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае. Заболевшая летала в Доминиканскую республику, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"В нашем регионе зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшая женщина прибыла из Доминиканской республики, находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на 10-й день с момента приезда в Россию у нее была выявлена новая коронавирусная инфекция. Результат подтвержден в установленном порядке в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", - сообщили в правительстве.

Заболевшая госпитализирована в инфекционное отделение больницы №5 Барнаула. Клинических симптомов заболевания у нее нет.

В мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияДоминиканская РеспубликаАлтайский крайРаспространение коронавируса нового типа
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