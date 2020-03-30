Лаборатории четырех институтов СО РАН будут проводить анализы на выявление коронавируса

"На этой неделе приступают к тестированию все государственные лаборатории Новосибирской области, частные лаборатории, где есть соответствующее оборудование и лаборатории четырех институтов СО РАН", - сказал Травников. По данным на 30 марта, территориальным управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области всем лабораториям региона, участвующим в тестировании, выданы тест-системы на проведение 700 исследований.

НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/. Лаборатории на базе четырех институтов Сибирского отделения (СО) РАН начнут проводить анализы на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавируса, сообщил на оперативном совещании в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Зампред СО РАН Михаил Воевода подтвердил ТАСС, что ФИЦ Фундаментальной и трансляционной медицины (ФТМ), Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ), а также Институт цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН включились в данную работу. "Они будут проводить анализы на базе своих лабораторий", - сказал он.

В Институте цитологии и генетики ТАСС сообщили, что в случае необходимости в лаборатории учреждения будут проводить анализы на выявление коронавируса методом полимеразной-цепной реакции (ПЦР), однако сейчас большая часть сотрудников института находится дома из-за ранее объявленной президентов нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.