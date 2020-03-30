Канский видеофестиваль в Красноярском крае открыл прием заявок

КРАСНОЯРСК, 30 марта. /ТАСС/. Сбор заявок на XIX Международный Канский видеофестиваль, который традиционно проходит в августе в Красноярском крае, начался в понедельник, об этом сообщила дирекция фестиваля.

"Канский видеофестиваль объявил прием заявок в конкурсную программу. Работы принимаются до 1 мая, смотр состоится с 23 по 29 августа в Канске. Тема фестиваля в этом году - "Сопромат", - говорится в сообщении.

В фестивале могут участвовать как профессиональные кинематографисты и видеохудожники, так и молодые режиссеры, а документальное и игровое кино соседствовать с мультфильмами, видеоартом и экспериментальными работами. Один автор может отправить любое количество заявок через сайт FilmFreeway или электронную почту. Фильм должен быть создан после 1 января 2018 года, хронометраж не должен превышать 35 минут.

Заявки принимаются на русском или английском языках, произведения на других языках должны иметь субтитры. В прошлом году Гран-при фестиваля достался фильму "Operation Jane Walk" Робина Кленгела и Леонарда Мюльнера (Австрия), в 2017 году главный приз был присужден картине южнокорейского режиссера Сон Чу-сона "Девушка за дверью".

Как пояснила арт-директор фестиваля Надежда Бакурадзе, возможно, срок подачи заявок будет продлен. "В связи с ситуацией в мире, конечно, задумываешься и о фестивале. Мы надеемся, что он состоится, хотя уже получаем предложения от различных стриминговых платформ для перевода программы в онлайн. Пока главное - сбор заявок", - сказала она.

Международный Канский фестиваль проходит в городе Канске с 2002 года, первоначально он возник как шуточная акция. Его задача - популяризация в Сибири современной культуры, он нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен.