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В Новосибирске осудили застройщиков, обманувших дольщиков на 200 млн рублей

Суд установил, что они причинили ущерб 125 потерпевшим
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Новосибирска осудил руководителей и соучредителей строительной фирмы "Новокомстрой" Вячеслава Кана и главу компании "СУ-17" Алексея Самойлова за мошенничество в особо крупном размере. Судом установлено, что они причинили ущерб потерпевшим гражданам и юридическим лицам, заключившим договор о долевом строительстве, на общую сумму около 200 млн рублей, сообщили ТАСС в районном суде Железнодорожного района Новосибирска.

"Вячеслав Кан и Алексей Самойлов осуждены по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), суд вынес приговор", - сообщили ТАСС в суде.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, суд приговорил Кана к 6 годам лишения свободы, а Самойлова - к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу каждому в размере 200 тыс. рублей.

Как говорится в сообщении прокуратуры, Самойлов и Кан заключили договоры займа участия в долевом строительстве и соглашения прав по строительству трех многоквартирных домов в Новосибирске. Однако не исполнили обязательства перед дольщиками, построив только один этаж из пятнадцати. Суд установил, что Самойлов и Кан причинили ущерб 125 потерпевшим гражданам и трем юридическим лицам на общую сумму более 196 млн.рублей.

Согласно картотеке Ленинского районного суда Новосибирска, в мае 2019 года Кан был приговорен к четырем годам за мошенничество в особо крупном размере, а также за отмывание денежных средств преступным путем (ст. 174 УК РФ). Кан собрал почти 90 млн рублей для строительства дома на улице Приморской, расположенной на левом берегу Оби в Новосибирске. Наибольший ущерб был причинен мэрии, перечислившей в 2013 году "Новокомстрою" за 32 квартиры почти 60 млн руб.

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РоссияНовосибирская область
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