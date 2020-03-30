Сибирское отделение РАН поддержит проект производства масок из противовирусного материала

"Проект был рассмотрен на заседании рабочей группы при РАН. Для перехода на серийное производство требуется создание промышленной линии. Стоимость пилотной установки составляет около 15 млн рублей, ее производителем может стать Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН. Срок создания технологической линии, способной производить уникальный материал в промышленных объемах, - несколько месяцев от начала финансирования", - сообщила Дорохова.

НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/. Сибирское отделение (СО) РАН в ходе заседания рабочей группы по преодолению кризиса, связанного с распространением коронавируса, включило проект производства противовирусного материала для многоразовых медицинских масок, изобретенного российскими учеными, в пакет разработок, которые планируется ускоренно внедрить в промышленность. Об этом ТАСС сообщила ответственный секретарь рабочей группы Ольга Дорохова.

Ученые из Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН разработали материал с напылением биоактивных частиц серебра для многоразовых медицинских масок. Испытания показали, что материал обладает способностями к самоочищению и пригоден для длительного использования. Медицинские маски со стерильным слоем прошли испытания в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Было установлено, что живые микроорганизмы не проходят через материал. Он был проверен на вирусе гриппа А и на двух типах бактерий - стафилококке и E. Coli.

Дорохова отметила, что сейчас в ИХТТМ уже действует установка малой производительности, которую разработали сотрудники учреждения вместе с партнерами. Как сообщил ТАСС заместитель председателя президиума СО РАН Михаил Воевода, для полноценного запуска производства материал для медицинских масок необходимо тестировать на воздействие коронавирусной инфекции. "Необходимо решить две проблемы, которые обсуждались на заседании рабочей группы, это проведение испытаний, максимально приближенных к оценке эффективности к коронавирусу, и второе - производство масок, включая элементы импортозамещения", - сказал он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 302 и сейчас составляет 1836 человек в 71 регионе страны. Выздоровели на данный момент 66 человек, 9 человек умерли. Правительство России запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.