Имущество сибирской сети "Холидей" стоимостью более 600 млн рублей выставили на торги

НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/. Более 40 объектов имущества некогда крупнейшего сибирского ретейлера "Холидей", в отношении которого введена процедура банкротства, выставлены на торги с начальной ценой 642,3 млн рублей, следует из материалов арбитража.

ГК "Холидей" была создана в 2000 году в Новосибирске, она владела сетью продуктовых супермаркетов по всей Сибири, насчитывавшей около 300 магазинов. Конкурсное производство в компании было введено в феврале прошлого года. Требования кредиторов, основным из которых стал Альфа-банк, составили около 16 млрд рублей.

"Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников с закрытой формой представления предложений о цене имущества. Прием заявок на участие в торгах - с 30 марта по 29 мая 2020 года. Время подведения результатов торгов: 2 июня 2020 года в 15:00", - говорится в документе. Одним лотом продаются 42 объекта: 18 земельных участков, шесть помещений магазинов и 18 объектов недвижимости в Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае. Все имущество находится в залоге у АО "Газпромбанк".

В 2018 году на ГК "Холидей" было подано свыше 250 исков, общая сумма претензий составила несколько сотен миллионов рублей, в числе самых крупных - иски от "ПепсиКо Холдингс", компании "Вимм-Билль-Данн", холдинга "Объединенные кондитеры" и коньячного дома "Цитадель". В июле началась процедура банкротства компании. Арбитражный суд ввел шестимесячное наблюдение. В марте 2019 Арбитражный суд Новосибирской области признал компанию "Холидей" несостоятельным банкротом.

В январе компании-поставщики ретейлера "Холидей" обратились к уполномоченному по правам предпринимателей в Новосибирской области Николаю Мамулату. Они указывают на тот факт, что действия арбитражного управляющего по оспариванию сделок ретейлера с поставщиками могут привести к банкротству ряда некрупных предприятий.

В конце марта депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести изменения в закон о банкротстве из-за дела "Холидея". Региональные парламентарии предложили выделить требования поставщиков в самостоятельную очередь кредиторов, имеющую приоритетное право погашения долгов.