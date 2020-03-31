В Омске построят две гостиницы Hilton к 2022 году

ОМСК, 31 марта. /ТАСС/. Два инвестиционных проекта по строительству четырехзвездочных гостиниц Hilton реализуют в Омске к 2022 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

На сегодня в Омске нет ни одной гостиницы класса "4 звезды", в то время как наличие отелей такого уровня является одним из основных условий Международной федерации хоккея (IIHF) для проведения матчей молодежного чемпионата мира, который пройдет в 2023 году в Новосибирске и Омске.

"У нас появятся сразу две гостиницы Hilton. Проекты планируется реализовать к 2022 году", - сказал Ковтун.

По его словам, одну гостиница на 200 номеров построят на проспекте Мира, вторую, на 120 номеров - на улице Щербанева. "По первой гостинице есть проект, решается вопрос по земельному участку. По второй у инвестора уже подписано соглашение с Hilton, уже понятно, какое будет здание, благоустройство [территории]", - отметил директор агентства.

В региональном Минэкономики ТАСС добавили, что проект первой гостиницы также включает ресторан и конгресс-холл, общая стоимость объекта оценивается в 1,3 млрд рублей. Инвестиционная стоимость второго проекта - около 450 млн рублей.

Замминистра экономики Омской области Денис Кушнер рассказал ТАСС, что началу реализации этих проектов способствовало улучшение инвестиционного климата в регионе. "Компании обращают внимание на то, что власти ориентированы на поддержку инвесторов. Те же гостиницы - стало понятно, что мы будем реализовывать эти проекты, когда была введена пониженная ставка на имущество", - подчеркнул замминистра.