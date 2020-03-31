{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Омске построят две гостиницы Hilton к 2022 году

Общая стоимость объектов составит около 2 млрд рублей

ОМСК, 31 марта. /ТАСС/. Два инвестиционных проекта по строительству четырехзвездочных гостиниц Hilton реализуют в Омске к 2022 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

На сегодня в Омске нет ни одной гостиницы класса "4 звезды", в то время как наличие отелей такого уровня является одним из основных условий Международной федерации хоккея (IIHF) для проведения матчей молодежного чемпионата мира, который пройдет в 2023 году в Новосибирске и Омске.

"У нас появятся сразу две гостиницы Hilton. Проекты планируется реализовать к 2022 году", - сказал Ковтун.

По его словам, одну гостиница на 200 номеров построят на проспекте Мира, вторую, на 120 номеров - на улице Щербанева. "По первой гостинице есть проект, решается вопрос по земельному участку. По второй у инвестора уже подписано соглашение с Hilton, уже понятно, какое будет здание, благоустройство [территории]", - отметил директор агентства.

В региональном Минэкономики ТАСС добавили, что проект первой гостиницы также включает ресторан и конгресс-холл, общая стоимость объекта оценивается в 1,3 млрд рублей. Инвестиционная стоимость второго проекта - около 450 млн рублей.

Замминистра экономики Омской области Денис Кушнер рассказал ТАСС, что началу реализации этих проектов способствовало улучшение инвестиционного климата в регионе. "Компании обращают внимание на то, что власти ориентированы на поддержку инвесторов. Те же гостиницы - стало понятно, что мы будем реализовывать эти проекты, когда была введена пониженная ставка на имущество", - подчеркнул замминистра.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Штраф в 100 тыс. рублей грозит жительнице Новокузнецка за ложь в соцсетях по коронавирусу
Женщина разместила информацию о смерти пациента с коронавирусной инфекцией, которая не соответствует действительности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС