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Пандемия коронавируса нового типа

Штраф в 100 тыс. рублей грозит жительнице Новокузнецка за ложь в соцсетях по коронавирусу

Женщина разместила информацию о смерти пациента с коронавирусной инфекцией, которая не соответствует действительности

КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Полиция в Кузбассе возбудила административное дело в отношении жительницы города Новокузнецка, которая опубликовала в соцсети ложную информацию о смерти пациента с коронавирусной инфекцией в одной из городских больниц, несмотря на то, что таких случаев в регионе пока не зарегистрировано. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

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"Новокузнецкие полицейские установили личность распространителя фейка, ею оказалась 33-летняя местная жительница. Она пояснила стражам порядка, будто услышала данную информацию от родственницы, работающей в больнице. Сотрудники УМВД России по г. Новокузнецку возбудили в отношении горожанки дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"), санкции которой предусматривают в качестве максимального наказания для граждан штраф в размере 100 000 рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, недостоверная информация удалена со страницы пользователя. Жительница Новокузнецка пояснила полиции, что не задумывалась о негативных последствиях своих действий.

По информации регионального оперативного штаба по коронавирусу в Кемеровской области, на сегодня в регионе зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Двое пациентов уже выписаны из больницы, один продолжает лечение. Еще 15 человек с подозрением на коронавирус находятся под медицинским наблюдением.

Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияКемеровская областьПандемия коронавируса нового типа
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