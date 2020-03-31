Остров Ольхон на Байкале закрыли для посещения

ИРКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Ольхонского района Иркутской области с 31 марта по 10 апреля закрыли въезд на остров Ольхон - единственный населенный остров на озере Байкал - для всех, кто там не прописан, чтобы не допустить занесения коронавирусной инфекции. Риск распространения вируса на острове очень высок, так как это популярное туристическое направление, сообщила во вторник ТАСС глава ольхонского поселка Хужир Вера Маланова.

"Непрописанных на острове на Ольхон не запускаем. У Ольхона ранней весной нет стабильного сообщения с материком, курсирует только судно на воздушной подушке, и сейчас оно не будет ходить свободно, только по заявкам для местных жителей и только в случае крайней необходимости. Капитан судна обязательно проверяет паспорта пассажиров. Мы как остров в наибольшей группе риска, потому что к нам едут туристы со всего мира. Поэтому пока у нас ограниченные перевозки", - сказала Маланова.

Она отметила, что на острове нет условий для оказания медицинской помощи в случае, если будет выявлен зараженный коронавирусом. Кроме того, автомобильный транспорт из-за таяния льда сейчас не курсирует между островом и большой землей.

Маланова сообщила, что в таком режиме остров будет находиться до 10 апреля, решение о его продлении власти будут принимать, исходя из развития ситуации. Глава Хужира рассказала, что продукты питания и товары первой необходимости завезены в достаточном количестве, медикаментов в местной аптеке хватает. По ее словам, жители острова "спокойно могут прожить в изоляции месяц" и поддерживают решение о закрытии острова для посторонних.

Ольхон называют географическим, историческим и сакральным центром Байкала. Это популярное направление у туристов. Зимой материк и остров соединяет ледовая переправа, в период, когда лед непрочный, курсирует судно на воздушной подушке, в остальное время работают паромы. На острове живут 1,7 тыс. человек.

Ситуация с инфекцией

В Иркутской области, по последним данным, зарегистрировано три случая заражения новым коронавирусом. Заболевшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Это женщина, вернувшаяся из Объединенных Арабских Эмиратов, и двое мужчин. Один из них прилетел из Испании, второй, по его словам, не вылетал за рубеж, источник его заражения выясняется. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.