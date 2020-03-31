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Пожароопасный сезон в Новосибирской области начнется 17 апреля

Ожидается, что власти региона введут на майские праздники особый противопожарный режим

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области прогнозируют начало пожароопасного сезона на 17 апреля, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр экологии и природных ресурсов региона Андрей Даниленко.

Ущерб от лесных пожаров, произошедших летом 2019 года в Сибири, составил 7 млрд рублей, больше всего пострадали Красноярский край и Иркутская область. Новосибирская область стала третьей в округе по количеству возникших пожаров. За последние десять лет их количество увеличилось на 47%, ущерб составил 9 млн рублей.

"Начало пожароопасного периода мы планируем на 17 апреля", - сказал Даниленко.

Он отметил, что в Новосибирской области обычно наблюдается несколько пиков пожаров в лесах. Первый из них связан с майскими праздниками. В эти дни жители региона часто выезжают на загородный отдых, вследствие чего и происходят лесные пожары. Другая частая причина лесных пожаров в регионе - сельские палы сухой травы.

В связи с этим ожидается, что власти введут на майские праздники особый противопожарный режим. В его рамках будет усилен мониторинг лесов, а также введены штрафы за неправильное поведение в лесах. В 2019 году после введения такого режима было выявлено 50 фактов административных правонарушений и 12 фактов, информация по которым была направлена для возбуждения уголовных дел. В прошлом году в регионе было потушено 402 лесных пожара, однако их площадь удалось удержать в пределах пяти гектаров.

Кроме того, в Новосибирской области весной текущего года ожидается сложная паводковая ситуация. Как сообщал начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, первая волна паводка в Новосибирской области, где в зону подтопления могут попасть 4 тыс. домов в 17 населенных пунктах, ожидается в конце апреля. При этом, по данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), синоптики, проведя экспедицию на Семинский перевал в Республике Алтай, обнаружили, что количество снега в горах в полтора-два раза превышает норму. Его таяние может привести ко второй волне половодья в Западной Сибири.

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РоссияНовосибирская область
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