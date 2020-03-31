Без прогулок и туристов. Как Сибирь ужесточает карантинные меры

"Москвичи начали к нам ехать, а местные турбазы завлекать их рекламой "Тариф "Самоизоляция", у нас самый чистый воздух, приезжайте к нам!". Была такая ситуация неделю назад, потом с полицией поехали по турбазам объяснять, чтобы закрывались, снимали брони. Вроде бы закрылись, но вчера вечером от полиции опять поступило сообщение, что туристы по деревне ходили", - рассказала Маланова.

Наплыв туристов из регионов России стараются предотвратить в Иркутской области и Республике Алтай, где зафиксировано увеличение турпотока. Так, на остров Ольхон на Байкале со всей страны потянулись желающие провести карантин на природе, муниципальным властям пришлось временно - до 10 апреля - закрыть въезд на остров для тех, кто там не прописан, рассказала ТАСС глава ольхонского поселка Хужир Вера Маланова.

В Сибири, по последним данным, зарегистрировано в общей сложности 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией практически во всех регионах, в том числе 14 пациентов с подтвержденным диагнозом в Красноярском крае, девять - в Новосибирской области. Республики Тыва и Алтай на сегодня заболевших не имеют, но наряду с соседями усиливают карантинные меры.

ТАСС, 31 марта. Власти регионов Сибири ужесточают карантинные меры на своих территориях в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Гостиницы и туристические базы отменяют брони для туристов, детские площадки в парках оцепляют сигнальными лентами, сокращается число городских и пригородных пассажирских перевозок.

По ее словам, на острове пока не было случаев подозрения на коронавирусную инфекцию, однако риск ее занесения и дальнейшего распространения очень высок. Медицинскую помощь на Ольхоне зараженному оказать не смогут, так как для этого нет условий. Если основной поток туристов сейчас удалось пресечь, то единичные гости все равно находят пути попадания на Ольхон, а турбазы или местные жители, вероятно, принимают их тайно. Схожая ситуация и в Республике Алтай, где к маю должен был начаться активный туристический сезон. Объекты, входящие в Туристическую ассоциацию региона, приостановили бронирование до 1 июня 2020 года по постановлению главы республики Олега Хорохордина. Но частники продолжают принимать туристов.

"К нашему сожалению, есть представители турбизнеса, которые решили заработать: сдавались частные сельские дома, в четверг-пятницу заехали туристы. Они сами уехали. В то же время местные органы власти с Роспотребнадзором, Минприроды, экологии и туризма региона проводят большую работу: делали рейды, объясняли сложность ситуации", - рассказала ТАСС руководитель Ассоциации туристических организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

В Алтайском крае, где активно развивается санаторно-курортный туризм, местные санатории постепенно покидают отдыхающие. Как пояснил ТАСС председатель Белокурихинского городского совета депутатов, руководитель Дирекции санаториев курорта Белокуриха Сергей Криворученко, на данный момент представители отрасли считают ситуацию критической. Большая численность сотрудников не позволяет им рассчитывать на госсподдержку для субъектов малого и среднего предпринимательства, и бизнес несет финансовые потери.

Из мер, которые санатории хотели бы принять для привлечения отдыхающих в летнее время, когда, как рассчитывает бизнес, ограничения на прием гостей будут сняты, - отмена курортного сбора, который составляет сейчас 50 рублей в сутки с человека. Такая инициатива сейчас прорабатывается представителями отрасли для обсуждения с властями региона.

Пока все дома

Что касается самих жителей сибирских регионов, то власти настоятельно рекомендуют всем без острой необходимости не покидать свои дома. Строгие рекомендации по самоизоляции по примеру Москвы уже даны гражданам в большинстве территорий Сибири. В некоторых субъектах пока вводятся отдельные меры по ограничению пребываний людей в общественных местах. Так, в Иркутске ограничивают доступ к наиболее популярным общественным пространствам, а также к детским и спортивным площадкам. Их огораживают сигнальными лентами. Ежедневно специалисты городской администрации будут проводить рейды и разъяснительную работу с населением, призывая их оставаться дома.

В Омской области компания "Омскоблавтотранс", которая является главным оператором межмуниципальных перевозок, в связи с падением пассажиропотока сократила с 31 марта по 5 апреля 18 маршрутов в сельские районы области. Как пояснили ТАСС в компании, принятые меры также позволят снизить риск распространения коронавируса, три случая инфицирования которым уже зафиксированы в Омске. При этом по большинству отмененных маршрутов есть дублирующие рейсы в другое время.

Количество рейсов на пригородных маршрутах было снижено до 40% и в Новосибирской области.

Также утром во вторник были отменены два авиарейса из Новосибирска в Москву. По информации онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, вылеты отменили авиакомпании "Nordwind Airlines" и "Аэрофлот". Рейсы из Москвы в Новосибирск также были отменены.

Работы стало больше у коммунальщиков. Управляющие компании Норильска в Красноярском крае, например, перешли на усиленный режим дезинфекции подъездов многоквартирных домов. "Обрабатывают наиболее контактные поверхности, это перила, кнопки лифтов, дверные ручки. Недостатка в средствах дезинфекции в управляющих компаниях нет - все закуплено. Что касается оплаты за эти услуги: тариф повышаться не будет, это делается в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций", - сообщил журналистам заместитель главы города по городскому хозяйству Николай Жигулин.

Ограничительные меры для граждан носят в своем большинстве рекомендательный характер, однако власти настоятельно просят ими не пренебрегать для общего блага. "Чтобы остановить распространение вируса, каждому из нас нужно соблюдать режим изоляции, оставаться дома. Пообщайтесь с близкими людьми, выспитесь, посмотрите фильмы, почитайте. Берегите друг друга!", - рекомендовал всем в своем открытом обращении губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.