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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Омской области выросло до восьми

Один из них находится в реанимации в очень тяжелом состоянии

ОМСК, 31 марта. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Омской области с 3 до 8 человек, один из заболевших находится в очень тяжелом состоянии, сообщила во вторник журналистам пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова. В регионе введен самоизоляции.

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"К сожалению, мы видим, что ситуация ухудшается. На сегодняшний день, у нас в Омской области уже 8 человек заболевших коронавирусной инфекцией. Один из этих людей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации", - цитирует пресс-служба Буркова.

Глава региона добавил, что из 7 тыс. человек, находящихся под наблюдением, 1,2 тыс. человек напрямую контактировали с заболевшими. "Исходя из этого, по итогам штаба было принято непростое, но необходимое решение. С 1 апреля устанавливается особый режим самоизоляции на территории Омской области", - приводит слова Буркова пресс-служба.

По его словам, прошедшие выходные и первые дни недели, объявленные выходными, показали, что люди нарушают режим ограничений. "Несколько тысяч пенсионеров в течение дня передвигаются по городу в общественном транспорте. Молодежь сегодня собирается в общественных местах: в парках, на бульварах. Теперь это запрещено", - подчеркнул глава региона.

Теги
РоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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