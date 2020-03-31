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Пандемия коронавируса нового типа

"Красавиа" отменила рейсы по шести направлениям из-за коронавируса

Пассажиры отмененных рейсов смогут получить полный возврат денежных средств или обменять билеты на любые будущие даты

КРАСНОЯРСК, 31 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Красавиа", акции которой принадлежат правительству Красноярского края, отменила рейсы по шести направлениям из-за коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба авиакомпании.

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В Красноярском крае зарегистрированы 14 случаев коронавирусной инфекции. С 1 апреля в регионе начнет действовать режим самоизоляции граждан.

"Авиакомпания "Красавиа" в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире <...> приняла решение о временном вынужденном сокращении программы полетов", - сообщила пресс-служба.

По данным авиакомпании, отменены рейсы Красноярск-Барнаул-Красноярск (11, 14, 18 и 25 апреля), Красноярск-Богучаны-Кодинск и обратно (с 6 апреля до 1 мая), Красноярск-Абакан-Красноярск (со 2 апреля по 2 мая), Абакан-Кызыл-Абакан (с 3 апреля по 1 мая), Красноярск-Ванавара (с 31 марта по 28 апреля) и Ванавара-Кодинск-Красноярск (со 2 по 30 апреля).

"Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает полный возврат денежных средств или обмен на любые будущие даты. Решение о возобновлении исторически сложившего регулярного расписания движения вышеуказанных рейсов, а также о других возможных изменениях в расписании будет приниматься исходя из развития эпидемиологической ситуации на территории РФ", - сообщили в компании.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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