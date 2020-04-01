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В Алтайском крае впервые устанавливают водоналивные дамбы для защиты от паводка

Всего установили 20 дамб - в районе Бийска и райцентра Шипуново
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© ГУ МЧС России по Алтайскому краю

БАРНАУЛ, 1 апреля. /ТАСС/. Первые дамбы для защиты от паводка начали устанавливать в Алтайском крае, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"30 марта в регион бортом МЧС России прибыли 20 водоналивных дамб, 19 из них привезены в наукоград Бийск. В Бийске, в районе Заречье, установлены дамбы протяженностью 100 м. Еще одна дамба направлена в райцентр Шипуново для установки у реки Чарыш в месте возможного разлива", - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе подтоплений нет - уровень воды ниже критических отметок, паводковая обстановка контролируется, однако регион готовится к половодью. К примеру, в Поспелихинском районе на реке Поперечная 31 марта при поддержке воинской части Алейска проведены взрывные работы для рыхления льда на затороопасном участке, ото льда удалось очистить около 3 тыс. кв. м. Обследован Красногорский район, планируется работа в Усть-Пристанском районе. Ведется чернение льда, вывоз снега, очистка стоков, водоотводных каналов.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей, в 2019 году паводок прошел спокойно. В 2020 году в Алтайском крае с 17 января на протяжении почти четырех недель продолжались сильные метели и снегопады, в некоторых районах сугробы создают потенциальную опасность подтопления. В этом году в крае в зону подтопления может попасть 202 населенных пункта - это 15 тыс. домов с более 42 тыс. жителей.

Теги
РоссияАлтайский край
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