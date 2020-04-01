Военнослужащие ЦВО защитили от пожаров 12 населенных пунктов Хакасии

ТАСС, 1 апреля. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) защитили от степных и лесных пожаров более 12 населенных пунктов в Республике Хакасия, сообщила в среду пресс-служба округа.

"Военнослужащие отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа ежедневно выезжают в районы, подверженные возникновению пожаров, для создания минерализованных полос на пожароопасных направлениях вблизи населенных пунктов. Военные специалисты выполнили работы в трех районах Республики Хакасия, на данный момент работы проводятся рядом с деревней Новокурск Бейского района", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что всего военным специалистам предстоит провести работы вблизи 21 населенного пункта республики. Работы планируется завершить к 4 апреля.

В региональном центре управления штаба ЦВО в Екатеринбурге организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками региональных экстренных служб.