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Альбом долганских песен, которые собирали 10 лет, вышел в Красноярском крае

В него вошли 20 произведений, записанные в местах компактного проживания долган - коренного малочисленного народа Севера

КРАСНОЯРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Первый аудиоальбом песен и напевов долган - коренного малочисленного народа Севера - вышел в Дудинке (Красноярский край). Об этом в среду ТАСС сообщили в Таймырском доме народного творчества (ТДНТ).

Альбом называется "Туойук. Дар дочери облаков". В него вошли 20 произведений, записанные в местах компактного проживания долган. Работа над созданием коллекции песен шла в течение 10 лет.

"В диск вошли произведения, записанные сотрудниками Таймырского дома народного творчества во время фольклорно-этнографических экспедиций в сельское поселение Хатанга. Многие песни исполнены нашими земляками в национальной студии звукозаписи ТДНТ "Тыас" ("Звук") <...>. Долганы поют о любви, восторгаются красотами родной земли, в песнях делятся впечатлениями от встреч с родственниками и друзьями, их песни проникнуты уважением к родителям и старикам", - рассказали в доме творчества, отметив, что первые записи были сделаны в 2010 году.

Долганы - самый молодой и северный тюркоязычный народ, численностью около 8 тыс. человек. Большая часть живет на Таймыре, а также в Анабарском улусе Якутии.

По словам авторов сборника, долганы, живя рядом с другими народами, переняли у других этносов и песенное творчество. На северо-востоке Таймыра в долганских семьях всегда были популярны якутские песни, в западных поселках можно услышать мелодии, созвучные с эвенкийскими.

Таймырский дом народного творчества - одно из старейших учреждений культуры Таймыра. Он был открыт 30 апреля 1963 года. Его деятельность направлена на обеспечение условий для сохранения и развития самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Таймыра.

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