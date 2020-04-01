В Красноярске убили семью из трех человек

КРАСНОЯРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи. Возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"По предварительной версии следствия <...>, родственница семьи пришла в квартиру, расположенную в доме номер 103 по улице Щорса. В жилище она обнаружила тела 47-летней хозяйки, ее 9-летней дочери и 77-летнего отца с ножевыми ранениями. Погибшая семья характеризуется положительно", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").