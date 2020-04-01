Северные олени на время зимовки самоизолировались на острове в Карском море

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, что занесенная в Красную книгу популяция гыданских северных оленей не покидают на зиму свое место обитания –остров Шокальского (Ямало-Ненецкий автономный округ), как предполагалось ранее. Об этом пишет пресс-служба правительства ЯНАО.

"Сигналы от передатчиков стабильно поступали всю зиму. Они показали, что дикие северные олени не мигрируют с острова Шокальского в течение всего зимнего периода, как предполагалось ранее. Генетические исследования собранных во время экспедиции биологических образцов подтвердили самостоятельность гыданской популяции", – говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в июне 2019 года ученые пометили передатчиками трех самок и трех самцов. Ранее тотальный авиаучет диких северных оленей показал, что на острове Шокальского обитает всего 150-200 особей. Как пояснили в пресс-службе, наблюдение за оленями необходимо для того, чтобы обеспечить их эффективную охрану.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования, чтобы установить причину, по которой олени с острова Шокальского не мигрируют на материк, добавили в пресс-службе. Ученым предстоит выяснить, достаточно ли оленям кормовой базы на острове или же их из ареала вытеснили домашние стада или браконьеры.

Остров Шокальского находится в Карском море при входе в Обскую губу. Относится к территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Длина около 30 км, ширина до 20 км. Остров отделен от Гыданского полуострова Гыданским проливом, поверхность представляет собой равнину, покрытую тундровой растительностью.