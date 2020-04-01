В Норильске объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 1 апреля. Очень сильный ветер ожидается 2 апреля в городе Норильске Красноярского края, объявлено штормовое предупреждение, сообщается в среду на официальном сайте мэрии города.

"С 10:00 (06:00 мск) 2 апреля 2020 года объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру", - говорится в сообщении.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Норильске ожидается небольшой снег, видимость менее 1 км, ветер южный 8-13 м/с, порывы до 27 м/с. В краевом ГУ МЧС уточнили, что сильный ветер на севере Красноярского края продержится двое суток.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью от 20 м/с способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасные для судов небольшого размера. Человеку очень сложно идти против такого ветра.

В Норильске часто из-за сильного ветра и метели ограничивают движение транспорта по трассе в аэропорт, основную воздушную гавань севера Красноярского края.