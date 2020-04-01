В Сибири в борьбе с коронавирусом ограничивают пассажирские перевозки и въезды в города

В спальных районах Иркутска людей на улицах больше, в супермаркетах встречаются очереди. Аналогичная картина наблюдается в Томске, а в Красноярске некоторые жители даже выбираются на дачи, не спеша изменять своим привычкам. Горожане ездят в отдаленные магазины и подолгу гуляют с собаками. На улицах Новосибирска встречаются пенсионеры, которые просто гуляют, лишь некоторые заходят в магазины или аптеки.

В Иркутске введение режима самоизоляции лучше всего демонстрирует опустевший развлекательный квартал "Иркутская слобода", который в обычные дни до глубокой ночи наводнен прогуливающимися горожанами. Сейчас все заведения в квартале закрыты. На других центральных улица города и на набережной Ангары можно встретить жителей, которые гуляют с детьми, катаются на велосипедах и даже рисуют городские пейзажи.

По последним данным, в регионах Сибирского федерального округа насчитывается 53 зараженных новым коронавирусом. Больше всего их в Красноярском крае - 20 человек, Новосибирской области - десять и в Омской - восемь. В Сибири случаев заражения нет только в республиках Алтай и Тыва.

ТАСС, 1 апреля. Центральные улицы сибирских городов после повсеместного введения режима полной самоизоляции заметно опустели, хотя и есть жители, которые не захотели оставаться дома и предпочли поехать на дачу или пойти гулять. Полиция патрулирует улицы и проводит разъяснительные беседы с теми, кто не остался на самоизоляции, в некоторых регионах власти приостанавливают действие льготных карт, предназначенных для проезда в общественном транспорте, и ограничивают въезды в города.

Но в целом в первый день действия режима полной самоизоляции на улицах сибирских городов людей заметно меньше. В центре Томска встречаются только редкие прохожие и дворники, а в Новосибирске в час пик можно увидеть лишь одного пассажира в вагоне метро, автобусе или троллейбусе. В Кемерове из-за того, что на дорогах стало свободно, временно отключили систему реверсивного движения.

Статистика транспортных компаний показывает, насколько снизилась активность людей. Например, количество междугородних рейсов от новосибирского автовокзала сократилось на 60%, сообщил журналистам заместитель министра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин. В Алтайском крае пассажиропоток на железнодорожном и автомобильном транспорте упал в среднем на 35-40%.

Ограничения на перевозки

Власти сибирских регионов продолжают вводить новые меры, чтобы максимально ограничить контакты жителей. Например, в Омске со 2 апреля приостановят действие льготных карт, предназначенных для проезда в общественном транспорте. Неиспользованные поездки перенесут на последующие периоды. "По нашим данным только вчера (во вторник - прим. ТАСС) общественным транспортом воспользовались около 9 тыс. пенсионеров, несмотря на указы и рекомендации", - цитирует пресс-служба мэрии Омска директора департамента транспорта Александра Вялкова.

В Кемеровской области ограничены межрегиональные пассажирские перевозки. Крупнейший перевозчик - "Кузбасспассажиравтотранс" - с 1 апреля и на неопределенных срок остановил продажу билетов на междугородние автобусы в регионы, где выявлены случаи заражения коронавирусом, а это все ближайшие "соседи" Кузбасса. Уже купленные билеты можно вернуть без комиссий и штрафов.

Предприятие "Сибуправтодора", в оперативном управлении которого находятся федеральные автодороги в границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей, на время нерабочей недели приостановило выдачу разрешений на движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по своей территории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В Красноярском крае введено ограничение на въезд в город Зеленогорск, который является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО). Въезд в город разрешен только гражданам с пропиской в Зеленогорске, организации должны предварительно подать заявку, чтобы их сотрудники могли въехать в муниципалитет. Выезд из города возможен только по заявкам.

Выехать из другого ЗАТО - Железногорска - можно лишь по двум основаниям: похороны и уход за тяжелобольными. Для этого необходимо получить справку в больнице и оформить пропуск, сообщили ТАСС в местной администрации.

Сирены и штрафы

Чтобы побудить жителей к самоизоляции, в регионах прибегают и к другим способам. В Новосибирске задействовали систему оповещения населения. Каждый час горожане слышат громкие звуки сирен. В пресс-службе регионального главка МЧС журналистам сообщили, что с 1 по 5 апреля оповещение будет осуществляться и в других муниципалитетах области посредством электросирен, уличных громкоговорителей и видеоэкранов. В сообщениях звучат призывы оставаться дома.

В Красноярске сотрудники ДПС останавливают автомобилистов и спрашивают, куда, с кем и с какой целью они едут, объясняют, почему необходимо минимизировать контакты с внешним миром. Нарушителям режима самоизоляции грозят штрафы, для граждан их размер составляет до 1 тыс. рублей.

Разъяснительные беседы инспекторы ГИБДД проводят и на контрольном пункте при въезде в Республику Алтай. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, полицейские проверяют пассажиров по спискам и выявляют тех, кто должен находиться на домашнем карантине.