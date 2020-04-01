В Красноярске в ДТП с участием скорой помощи пострадали женщина и ребенок

КРАСНОЯРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Мать и ребенок пострадали, по предварительным данным, в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Красноярске. Об этом в среду ТАСС сообщили в краевом главке МВД.

"По предварительным данным, автомобиль скорой помощи двигался по улице 9 Мая с включенным спецсигналом. Микроавтобус Toyota Hiace не уступил дорогу и произошло столкновение, потом скорая столкнулась с еще одним автомобилем и опрокинулась. В ней были медики и мать с ребенком. Женщина и ребенок пострадали и госпитализированы", - сказали в главке полиции, подчеркнув, что вся информация пока предварительная.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются подробности столкновения.