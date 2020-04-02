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75-летие Победы

Более 400 тыс. материалов об участниках Великой Отечественной войны оцифровали в Кузбассе

Для сбора данных были задействованы мобильные пункты оцифровки, сотрудники которых навещали ветеранов на дому

ТАСС, 2 преля. Сотрудники военкомата Кемеровской области завершили сбор и оцифровку сведений об участниках Великой Отечественной войны в рамках проекта "Дорога памяти", всего они обработали более 400 тыс. материалов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"В основном это данные, которые хранились в архивах учреждения, но есть фотографии и записи из семейных архивов, которые приносят как родственники участников Великой Отечественной войны, так и сами ветераны. Также для сбора данных были задействованы мобильные пункты оцифровки, сотрудники которых навещали ветеранов на дому", - сообщили в пресс-службе.

"Дорога памяти" - это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории подмосковного парка "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил России. К храмовому комплексу будет проложена "Дорога памяти" - мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны.

Теги
РоссияКемеровская область75-летие Победы
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