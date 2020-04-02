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В Алтайском крае из-за пандемии приостановили подготовку к празднованию 75-летия Победы

Власти края отметили, что надежда выйти к маю на более привычный режим работы остается

БАРНАУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Алтайского края приостановили подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель губернатора региона Виталий Снесарь.

"По Дню Победы - самый сложный вопрос для меня, как для руководителя, который отвечает за нее. Подготовка свернута, мы завтра проводим оперативное совещание руководителей основных органов исполнительной власти, которые заняты в этом процессе, чтобы принять решение о сокращении каких-то мероприятий, переносе на другие даты", - сказал Снесарь.

Он отметил, что надежда на то, что к маю регион сможет выйти на более привычный режим работы, остается - для подготовки основного мероприятия, парада в центре Барнаула, потребуется не много времени.

По словам замгубернатора, пока решений или рекомендаций по проведению мероприятий в честь 75-й годовщины Победы из федерального центра не поступало. "Сохраняем надежду, что в каком-то формате сможем провести [День Победы]", - отметил Снесарь.

Всего в Алтайском крае выявлено четыре заразившихся коронавирусом нового типа. По данным правительства региона на 2 апреля, четвертый инфицированный коронавирусом - женщина, которая накануне родила ребенка. Положительный результат у нее подтвержден государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Она доставлена в городскую больницу № 5, за ребенком медперсонал ведет постоянное наблюдение.

Как пояснили ТАСС в правительстве региона, пока данных о подтверждении коронавируса у ребенка нет - проводятся необходимые анализы. Первый случай коронавируса в регионе был подтвержден 29 марта. По информации Минздрава Алтайского края, состояние всех четверых заразившихся удовлетворительное.

Теги
РоссияАлтайский край75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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