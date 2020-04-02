Томские власти снизят налог на имущество на 50-70% для торговых центров

С 31 марта в Томской области, где зарегистрированы три случая заболевания коронавирусной инфекцией, введен режим самоизоляции. Людям не рекомендуется покидать дома, кроме выхода на работу, в магазин и аптеку, а также для прогулок около дома с домашними животными.

ТОМСК, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Томской области для поддержки компаний в период пандемии коронавируса намерены снизить налоги на имущество для торговых центров на 50-70%, чтобы владельцы ТЦ, в свою очередь, снизили арендную ставку или пересмотрели сроки оплаты для компаний-арендаторов, сообщил в четверг журналистам вице-губернатор Андрей Антонов.

"Со многими субъектами (собственниками площадей) на территории Томской области ведутся переговоры, они на стадии завершения. Собственники торговых центров идут на то, чтобы сейчас либо снизить арендную ставку, либо пересмотреть сроки оплаты в обмен на то, что регион предоставит снижение по налогу на имущество для таких торговых центров. Мы на это готовы. Налог на имущество может быть снижен на 50%, и это не окончательный вариант", - сказал Антонов.

Он отметил, что решение будет приниматься в каждом отдельном случае. "До конца недели мы получим объективные данные и будем принимать взвешенное решение. Здесь многое зависит от кадастровой стоимости объектов недвижимости <...> Рассматривается диапазон снижения от 50% до 70%", - подчеркнул вице-губернатор.

25 марта президент в обращении к гражданам России в связи с пандемией коронавируса заявил о решении предоставить компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, он предложил дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. По его словам, эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых ситуацией с коронавирусом. Путин также поручил правительству вести постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости расширять и корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке.