В Томске за сбыт огнестрельного оружия и взрывчатки задержали четырех человек

ТОМСК, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Томской области задержали четырех жителей областного центра, которые, по версии следствия, занимались незаконным сбытом оружия и взрывчатки. В ходе обысков у задержанных обнаружили девять единиц огнестрельного оружия, более 1000 боеприпасов и шесть взрывных устройств, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Томской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Томской области пресечена деятельность четверых жителей Томска, занимавшихся незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Обнаружены и изъяты девять единиц огнестрельного оружия (автомат АК-47, пистолет ТТ, пистолет Макарова; самодельно изготовленные: пистолет "Вальтер", два пистолета Макарова, три обреза), более 1 000 боеприпасов различного калибра, шесть взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Изъятые предметы направлены на баллистическую и взрывотехническую экспертизы. Следственным подразделением возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

Часть задержанных заключены под стражу, еще часть - остаются под подпиской о невыезде.