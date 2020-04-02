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Экс-сотрудницу банка в Кузбассе осудили за мошенничество с кредитами на 1 млрд рублей

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, обвиняемая оформляла кредиты на фиктивные фирмы по поддельным документам

КЕМЕРОВО, 2 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новокузнецка после трех лет судебных разбирательств признал бывшую сотрудницу городского филиала крупного федерального банка виновной по более чем 70 эпизодам мошенничества с выдачей кредитов на общую сумму свыше 1 млрд рублей, говорится в электронной картотеке дел суда, само решение в настоящий момент не опубликовано. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, обвиняемая находится в Нидерландах и заочно приговорена к 9,5 годам лишения свободы.

"Суд установил, что обвиняемая совершила 73 мошенничества. Она оформляла кредиты на суммы до 25 млн рублей на фиктивные фирмы по поддельным документам о финансовой деятельности и имуществе, предоставляемом в качестве залога по кредиту. Документы и имущественное положение заемщиков в нарушение требований банка его сотрудниками не проверялись. В результате преступной деятельности банку причинен ущерб в общей сумме 1 млрд 64 тыс. рублей", - рассказал собеседник агентства.

Преступления были совершены с 2007 по 2009 годы, подсудимая действовала в составе организованной преступной группы, в которую входили еще восемь человек, в том числе и ее супруг. Все фигуранты ранее были приговорены судом Новокузнецка к различным срокам лишения свободы. Рассмотрение дела в отношении главной фигурантки долгое время не начиналось, так как ее место нахождения было неизвестно.

"Подсудимая в 2014 году была объявлена в международный розыск, была задержана в Королевстве Нидерланды, в ее экстрадиции было отказано. С октября 2018-го судебное рассмотрение в отношении женщины было возобновлено в отсутствие подсудимой", - пояснил источник.

Суд также назначил обвиняемой штраф в размере 800 тыс. рублей, который она будет обязана выплатить в доход государства. После вступления приговора в законную силу вопрос об экстрадиции может быть рассмотрен повторно для исполнения судебного решения.

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