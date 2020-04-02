Ученые Томского политеха ищут способ очистки крупнейшего озера Китая

ТАСС, 2 апреля. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами из Индии и Китая ищут способы очистки воды в Поянху, крупнейшем пресноводном озере Китая. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ТПУ.

"Задача ученых - оценить качество воды, влияние на нее пород и почвы, способность водных объектов региона к самоочищению, чтобы в дальнейшем предложить оптимальные методы очистки воды", - говорится в сообщении.

По словам профессора отделения геологии ТПУ Олега Савичева, озеро является частью сложной гидрографической сети реки Янцзы, с которой оно соединено протокой. Также Поянху - это место зимовки многих видов птиц, при этом на территории его водосбора расположено несколько крупных городов, включая Наньчан. Таким образом, это объект изучения опыта длительного взаимодействия природы и общества, подчеркнул исследователь.

Пробы воды из озера, а также подземных и сточных вод в бассейне Поянху ученые отобрали в ноябре 2019 года. Часть этих проб проанализировали в лабораториях Томского политеха, и уже появились первые результаты исследований.

Исследование ведется при поддержке программы БРИКС по линии Сетевого университета стран БРИКС. ТПУ в этом сетевом проекте выступает национальным координатором работы международной тематической группы "Водные ресурсы и борьба с их загрязнением". Ученые исследуют подземные и поверхностные воды в регионах России, Индии и Китая (Сибири, Западной Бенгалии, юго-западных регионов Китая).

"Особенностью развития водохозяйственных комплексов этих стран является неравномерность распределения по территории, с одной стороны, водных ресурсов, с другой - населения и производственного потенциала, а также существенное разнообразие условий формирования качества поверхностных и подземных вод. Все это определяет актуальность исследования источников водоснабжения для подбора оптимальных методов водоподготовки и очистки сточных вод", - отмечает Савичев.