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В Хакасии в зону паводка могут попасть 27 населенных пунктов

В них проживают около пяти тысяч человек

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Паводок может подтопить 27 населенных пунктов в Хакасии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"Наиболее сложная паводковая обстановка возможна на реках Абакан и Белый Июс. В зону возможных подтоплений могут попасть до 1 400 жилых домов и более 1 500 приусадебных участков с населением более 5 тыс. человек в 27 населенных пунктах восьми муниципальных образований", - сказали в ведомстве.

Проинспектировать подготовку региона к весеннему половодью в четверг прилетел глава МЧС РФ Евгений Зиничев. "Поскольку аномально теплая погода, установившаяся на территории Сибири, может вызвать активное снеготаяние, необходимо усилить контроль за паводковой обстановкой и соблюдением собственниками и организациями, эксплуатирующими гидротехнические сооружения, установленных режимов пропуска воды. Потепление и возможное выпадение большого количества осадков могут привести к паводковой волне, этого нельзя допустить", - процитировали министра в пресс-службе.

По прогнозу, вскрытие рек в регионе начнется в первой декаде апреля. Для мониторинга паводковой обстановки функционирует система наблюдения, которая включает в себя 30 стационарных гидропостов и 33 временных водомерных поста. Общая группировка, готовая к реагированию, составляет более 5 тыс. человек, 1,3 тыс. единиц техники и 82 плавсредства.

"Половодье - один из самых ответственных и напряженных периодов. И наша совместная задача - защитить людей и минимизировать ущерб, в том числе и превентивными мероприятиями. Необходимо вести разъяснительную работу с жителями, оперативно информировать их по изменению ситуации. Важно, чтобы люди имели возможность заблаговременно принять меры по защите своего имущества, очистить придворовые территории и водоотводные канавы" - привели в МЧС слова Зиничева.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичХакасия
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