Регионы Сибири начали прием прибывающих из-за границы россиян в обсерваторы

Больше 170 пассажиров рейса из Бангкока в Новосибирск, первыми попавшие под действие нового постановления, помещены в карантин в двух санаториях в районе на северо-западе города. Среди пассажиров, кроме жителей сибирских регионов, есть москвичи и выходцы с Дальнего Востока. Новосибирец Кирилл Писный вместе с женой и двумя детьми живет в четырехместном номере в санатории "Обские зори", где всем пребывающим обеспечено четырехразовое питание и круглосуточное медицинское наблюдение.

По последним данным, в регионах Сибирского федерального округа насчитывается 57 зараженных новым коронавирусом. Больше всего их в Красноярском крае - 25 человек, Новосибирской области - десять и в Омской - восемь. В Алтайском крае, где зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19, коронавирус подтвержден у женщины, недавно родившей ребенка. В Сибири случаев заражения нет только в республиках Алтай и Тыва.

Сибирские регионы первыми попали под действие постановления об обязательной изоляции на две недели граждан, прибывших из-за границы. Пассажиры рейсов из Таиланда, приземлившихся в Иркутске и Новосибирске, помещены в обсерваторы - оздоровительные учреждения, где в течение 14 дней за ними будут наблюдать медики. Власти готовятся предоставить площади для обсервации всем гражданам независимо от региона.

ТАСС, 2 апреля. Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области начали прием прибывающих из-за границы россиян в созданные для обязательного двухнедельного карантина обсерваторы. С 1 апреля, согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, эта процедура обязательна для всех, кто возвращается на родину. Большинство пассажиров добровольно соглашаются на карантин, но есть и те, кого изолировать пришлось по решению суда. О том, как к новым правилам адаптируются сибиряки, - в материале ТАСС.

"Нас расселяли по двум санаториям. Сначала нас разделили по автобусам, в часть которых посадили взрослых людей без детей и отдельно в двух автобусах разместились семьи. С нами сейчас работают сотрудники санатория и медсестры, они в защитных костюмах и медицинских масках", - рассказал Писный, пояснив, что обязательное требование для всех находящихся в обсерваторе - не выходить из своего номера и не общаться с соседями.

Жительница Барнаула Екатерина Головачева, прилетевшая накануне из Бангкока в Новосибирск и находящаяся вместе с двумя детьми в обсерваторе, созданном на базе санатория "Обские зори", сообщила ТАСС, что их разместили в номере с отдельной ванной. Кроме этого, в санатории есть общая кухня. Однако, по словам собеседницы агентства, она испытывает сложности с кормлением десятимесячной дочери, которая с рождения находится на искусственном вскармливании. "Меня еще вчера спросили о том, что нам нужно, я сказала, что нам нужны памперсы и смесь для кормления ребенка. Уже обеденное время, а у меня нет ни того, ни другого", - рассказала Головачева.

Как сообщил журналистам замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, в обсервации сейчас находятся 174 пассажира рейса, 44 из них - дети. Для всех, кто попал в карантин, организована специальная горячая линия. "Обращений было очень много самых разных: и по больничным листам, и по размещению, и для граждан других регионов, и по возврату средств, потому что кто-то планировал лететь транзитом. Мы хорошо понимаем, что люди летели из другого государства, ситуация непростая, поэтому сегодня мы подключаем психологов, отдельно отрабатываем вопрос с консультированием", - пояснил Нелюбов.

Доставкой туристов из других регионов домой готовы заняться представили местных властей. "Это не сложный вопрос для реализации, мы это сделаем, если у наших граждан будет в этом потребность", - отметил Виталий Снесарь, замгубернатора Алтайского края, жители которого находятся в обсервации в Новосибирске.

Нарушители режима

Не все россияне, прибывшие из-за границы, добровольно отправляются в обсервацию. Первые случаи принудительного помещения в карантин зафиксированы и в Новосибирской, и Красноярском крае. Как сообщили ТАСС в краевом суде, прямо в аэропорт были направлены сотрудники Емельяновского районного суда, которые провели выездные заседания о принудительной изоляции. "Изначально 13 человек (из 196 прибывших пассажиров - прим. ТАСС) были не согласны добровольно отправиться на изоляцию в санаторий "Лесной". После проведения разъяснительных консультаций таких несогласных осталось лишь восемь. В отношении этих граждан и были вынесены решения о принудительной изоляции", - сообщили в краевом суде.

В Новосибирской области по решению суда в обсервацию были помещены две семьи. Как сообщил журналистам вице-губернатор Сергей Нелюбов, решение о принудительном карантине судьи приняли на оперативном штабе, который был организован под Новосибирском. "Не хотелось бы, чтобы такая практика была, но нужно быть к этому готовыми. Надо понимать, что мы просто обязаны всех граждан, которые прибывают к нам, поселить в обсерватор", - отметил он.

Готовятся новые места для прибывающих из-за рубежа

Власти регионов Сибирского федерального округа готовятся принять всех россиян, которые прибывают из-за границы. В Кемеровской и Омской областях, а также в Алтайском крае подготавливаются площадки под обсерваторы, где смогут разместиться российские туристы. Заместитель губернатора Алтайского края Виталий Снесарь сообщил журналистам, что регион предоставит помещения для двухнедельной изоляции всем гражданам независимо от того, откуда они прилетели. "Если в ближайшее время какой-то специально организованный авиарейс привезет граждан РФ в аэропорт Барнаула, мы будем принимать меры по предоставлению площадей (изоляции) для всех прилетевших на этом борту независимо от региона. Это 14 суток обсервации в регионе, в котором расположен аэропорт прилета, а потом убытие по своим субъектам РФ", - сказал он.

В новосибирском аэропорту Толмачево уже ожидают следующий самолет с российскими туристами. "Мы ожидаем на сегодняшнем рейсе 175 человек", - сообщил вице-губернатор Нелюбов. Для размещения этих людей рассматриваются обсерваторы на базе лагерей круглогодичного действия. Нелюбов отметил, что власти планируют организовать два таких обсерватора. Всего же в Новосибирскую область из-за рубежа прибудет, по словам Нелюбова, от двух до трех тысяч человек.