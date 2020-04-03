Военные инженеры провели подрывы льда на реке Поперечная в Алтайском крае

ТАСС, 3 апреля. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) провели подрывные работы на затороопасном участке реки Поперечной в Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"В район возможного подтопления населенных пунктов была направлена подрывная команда, сформированная из специалистов инженерно-саперного подразделения. Соответствующее решение принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Алтайского края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что работы по предупреждению образования ледяных заторов проводились в светлое время суток в 7 км вверх по течению реки от села Николаевка. "Для этого было выделено более 400 кг тротила. Перед подрывами военнослужащие провели инженерную разведку местности, подготовили заряды и лунки для их размещения. Заряды привели в действие с использованием электровзрывной сети", - уточнили в округе.

По данным ЦВО, из-за большого количества снега под угрозой подтопления находятся населенные пункты и объекты инфраструктуры, находящиеся в непосредственной близости к реке Поперечной, а также мосты на федеральной трассе М-9.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей, в 2019 году паводок прошел спокойно. В 2020 году в Алтайском крае с 17 января на протяжении почти четырех недель продолжались сильные метели и снегопады, в некоторых районах это создало потенциальную опасность подтопления.

Для предотвращения ледяных заторов и подтопления населенных пунктов, в воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено 10 подрывных и четыре эвакуационно-спасательных команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры (ПТС-1), санитарные машины с медицинскими работниками. Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа "Толмачево" подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.