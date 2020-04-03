Города Сибири обрабатывают антисептиками для защиты людей от коронавируса

"Мы будем проводить санобработку подземных переходов, улиц и дорог - порядка 600 км, обработку 605 остановочных павильонов. По рекомендации санэпиднадзора дороги будем обрабатывать ночью, скорее всего с понедельника, когда будут плюсовые температуры. Важно, чтобы хлорсодержащая жидкость не замерзала. <…> Народные дружинники будут ограничивать пространство, которое обрабатывают специалисты, в течение 15 минут, чтобы люди не пострадали", - сказал журналистам глава Барнаула, где зарегистрировано четыре случая коронавируса, Вячеслав Франк.

ТАСС, 3 апреля. Сибирские города в регионах, где были подтверждены случаи коронавируса, начали обрабатывать антисептиками. Это делается для того, чтобы обезопасить людей во время пандемии - обрабатываются остановки, аллеи и парковые зоны, сообщают в пятницу в мэриях городов Сибирского федерального округа (СФО).

В Новосибирской области, где выявлены 10 инфицированных, уже установились положительные температуры, начата уборка улиц и тротуаров в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на градоначальника Анатолия Локотя, в связи с режимом самоизоляции на дорогах мало машин и пешеходов, уборочная техника никому не помешает. Сотрудники ДЭУ-1, обслуживающего пять районов города, с утра проводят влажную уборку на магистралях, остановках и парковочных карманах. В городах и районах Кузбасса, где зарегистрировано три случая вируса, также начата масштабная дезинфекция улиц, дорог, парков, подъездов, лифтов, контейнерных площадок во дворах, а главам муниципалитетов и руководителям коммунальных предприятий поручено обеспечить всех рабочих индивидуальными средствами защиты.

В мэрии Красноярска ТАСС сообщили, что дороги города моют водой с щелочным шампунем, который является поверхностно-активным веществом, одобренным Роспотребнадзором. В самом Красноярском крае зарегистрированы 25 случаев коронавирусной инфекции. В Томской области, где были выявлены три человека с коронавирусом, мэр Томска Иван Кляйн поручил муниципальному предприятию "ТомскСАХ", занятому в уборке городских улиц, подготовить средства для дезинфекции дорог, а какие средства будут для этого использоваться, решит региональный Роспотребнадзор.

"В распоряжении "ТомскСАХ" есть поливомоечные машины и мини-диггеры, которые могут осуществлять такую мойку. Руководству предприятия нужно заготовить необходимые растворы, чтобы быть готовыми выполнять дезинфицирующую обработку", - цитирует пресс-служба мэрии слова главы администрации.

В региональном центре Омской области, где выявлены девять человек с коронавирусом, к дезинфекции улиц и городских территорий приступили еще 31 марта. Как пояснили ТАСС в мэрии Омска, такая обработка в городе проводится впервые, и для нее используется хлоросодержащее сертифицированное средство, не опасное для граждан. В городе обрабатывают территории скверов и парков, тротуары, пешеходные зоны, проезжую часть дорог, остановочные павильоны, приступили к обработке дезинфицирующим раствором мостов и подземных переходов, при этом обрабатывают перила, навесы и лестничные марши. В Иркутской области, где, по данным на утро пятницы восемь заразившихся новым коронавирусом, также проводят дезинфекцию улиц, остановок, тротуаров, детских площадок, надземных пешеходных переходов. Спецраствор не наносит вреда окружающей среде и животным, пояснили ТАСС в мэрии Иркутска.