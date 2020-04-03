Находившихся в аэропорту Новосибирска граждан Киргизии разместили в гостинице

БИШКЕК, 3 апреля. /ТАСС/. Граждане Киргизии, которые из-за приостановления авиасообщения между республикой и РФ вынуждены были несколько дней находиться в аэропорту Новосибирска, были размещены в гостинице. Об этом сообщило в пятницу киргизское внешнеполитическое ведомство.

"132 гражданина Кыргызстана, которые несколько дней находились в аэропорту Новосибирска, были размещены в гостиницах города Новосибирск до организации чартерного рейса в ближайшее время. Оплата за проживание и питание осуществляется со стороны миссии Международной организации по миграции в Кыргызстане", - говорится в сообщении.

По данным МИД, помощь оказавшимся в затруднительном положении соотечественникам также оказала киргизская диаспора Новосибирской области, которая оказала им содействие в обеспечении транспортом и горячим питанием. Как отмечает ведомство, граждане республики вынуждены были несколько дней находиться в новосибирском аэропорту Толмачево после приостановления авиасообщения между Киргизией и Россией.

По информации МИД Киргизии, после прекращения из-за коронавируса международных авиарейсов за пределами республики оказались около 3 тыс. ее граждан, которых постепенно отправляют на родину чартерными рейсам.

Между тем в самой Киргизии по решению ее президента Сооронбая Жээнбекова в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 25 марта было объявлено чрезвычайное положение в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей, которое будет действовать как минимум до 15 апреля. Помимо этого, в данных населенных пунктах введен комендантский час, он действует с 8 вечера до 7 утра. По последним данным, в республике выявлено 130 заразившихся коронавирусом, один человек скончался, пять вылечились.