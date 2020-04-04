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Пандемия коронавируса нового типа

Полпред Меняйло потребовал сохранить транспортное сообщение между регионами Сибири

Ранее в Кемеровской области приостановили межрегиональные пассажирские перевозки из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 4 апреля. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло потребовал от глав регионов сохранить межрегиональное транспортное сообщение, несмотря на принимаемые ограничительные меры в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу говорится в сообщении Сибирского окружного информационного центра по итогам совещания полпреда с губернаторами.

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"Сергей Меняйло отдельно остановился на важности сохранения межрегиональных связей сибирских территорий. В частности, должны быть исключены случаи приостановки межрегионального транспортного сообщения или ограничения товарных потоков между субъектами федерации округа", - говорится в сообщении.

По данным территориальных управлений Роспотребнадзора, в регионах Сибирского федерального округа за все время пандемии было зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели десять человек.

Ранее в Кемеровской области ограничили межрегиональные пассажирские перевозки. Как сообщал ТАСС, крупнейший перевозчик - "Кузбасспассажиравтотранс" - с 1 апреля и на неопределенный срок остановил продажу билетов на междугородние автобусы в регионы, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Предприятие "Сибуправтодора", в оперативном управлении которого находятся федеральные автодороги в границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей временно приостановило выдачу разрешений на движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по своей территории.

В России по состоянию на 3 апреля было зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск 3 апреля, умерли 34 человека, вечером штаб сообщил о смерти еще четырех пациентов в Москве. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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