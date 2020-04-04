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Пандемия коронавируса нового типа

В Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции

Ограничения будут действовать до 12 апреля

ТАСС, 4 апреля. Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля. Об этом в субботу говорится в сообщении пресс-службы правительства Приангарья и в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

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Ранее власти этих регионов вводили режим полной самоизоляции с 31 марта по 5 апреля, при этом в Иркутской области он носит обязательный характер для всех жителей, в Кемеровской - рекомендательный.

"Совместно с медиками, специалистами Роспотребнадзора и главами муниципальных образований приняли решение о продлении режима самоизоляции до 12 апреля. Далее будем действовать в зависимости от эпидситуации в регионе", - цитирует пресс-служба правительства Иркутской области врио губернатора Игоря Кобзева.

В Telegram-канале Цивилева сообщается, что в регионе принято решение о продлении нерабочих дней, во время которых всем гражданам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, на неделю - до 12 апреля. "На сегодня ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Кузбассе стабильная. Если она будет оставаться такой в течение следующей недели, мы поступательно будем отменять ограничения и в части работы магазинов, и в части режима работы транспорта. Подчеркну - только при условии отсутствия новых случаев заражения", - сообщается в канале Цивилева.

Также отмечается, что в Кузбассе вводятся дополнительные меры поддержки бизнеса, в частности, будут снижены налоговые ставки. Кроме того, правительство региона выплатит компенсации предприятиям, которые сейчас не функционируют из-за ограничительных мер. Эти компенсации покроют часть затрат на выплату зарплат сотрудникам.

В Иркутской области меры поддержки предпринимателей региональное правительство еще прорабатывает. Между тем, в пятницу в городе Саянске вышло постановление мэра Олега Боровского, который заявил, что "под свою ответственность" рекомендовал с 6 по 30 апреля возобновить работу предприятий общепита, парикмахерских и салонов красоты, торговых точек с непродовольственными товарами. В постановлении мэра прописано время, в которое эти объекты могут работать, а также указано, что они обязаны соблюдать строгий режим дезинфекции. Прокуратура Саянска уже опротестовала постановление мэра, так как оно противоречит указу президента, сообщается в субботу на сайте прокуратуры Иркутской области.

Ситуация с коронавирусом

В Иркутской области, по данным на субботу, зарегистрировано восемь случаев заражения новым коронавирусом, заболевшие госпитализированы. В Кузбассе, где было три случая заражения, на лечении остается один пациент, двое вылечились.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияИркутская областьКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичКобзев, Игорь ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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