Пострадавшие из-за коронавируса красноярские предприятия освободят от налога на имущество

КРАСНОЯРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Освобождение от налога на имущества получат наиболее пострадавшие в связи с распространением коронавируса предприятия Красноярского края. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Александр Усс в обращении к жителям.

"Указ ["О первоочередных мерах по обеспечению стабильной социально-экономической ситуации в Красноярском крае в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"] содержит пакет предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства. В частности, до минимума снизятся ставки налогов по упрощенной системе налогообложения и ставки по единому налогу на вмененный доход. Наиболее пострадавшие организации будут освобождены от уплаты налога на имущество. Вводятся послабления по транспортному налогу, аренде государственного и муниципального имущества", - сказал Усс.

Он отметил, что возникшие проблемы в экономике в первую очередь бьют по людям, поэтому в регионе разработан ряд социальных мер. "Будет обеспечена выплата пособий по безработице, размер которых возрастет в полтора раза. Увеличится адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Ресурсным организациям рекомендовано предоставлять коммунальные услуги, даже если они не оплачены, а на задолженность не должна начисляться пеня", - добавил губернатор.

В указе отмечается, что правительство края должно обеспечить реализацию этих мер, подготовить соответствующие нормативные акты и законодательные инициативы.

В крае, где зарегистрированы 25 случаев коронавирусной инфекции, с 31 марта и до особого распоряжения действует режим самоизоляции. Гражданам запрещено выходить из дома без уважительной причины.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.