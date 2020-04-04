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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции

Отмечается, что прогулки должны проходить на расстоянии не более 300 м от жилого помещения, при этом необходимо соблюдать правила безопасности

ТАСС, 4 апреля. Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства в субботу.

Постановление правительства о продлении режима самоизоляции до 12 апреля подписали в субботу. В республике выявлено три человека с коронавирусной инфекцией, один из них вылечился, двое других находятся на лечении.

"Прогулки с детьми должны проходить также на расстоянии не более 300 м от жилого помещения, при этом необходимо соблюдать правила безопасности: социальную дистанцию от посторонних лиц в 1,5 м, использовать индивидуальные средства защиты", - говорится в сообщении.

Также, лица, прибывающие из Москвы, будут отправляться на принудительную двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, в правительстве уточнили список непродовольственных торговых организаций, которые могут работать в режиме самоизоляции. Ранее сообщалось, что в республике будет разрешена торговля непродовольственными товарами, но как уточнили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства, после консультаций с Роспотребнадзором и правоохранительными органами в первоначальный проект постановления были внесены изменения.

В республике, в частности, дополнительно разрешили торговлю автозапчастями, похоронными принадлежностями, материалами для изготовления средств индивидуальной защиты, товарами для предупреждения пожаров. Торговать алкоголем по-прежнему можно только в период с 10:00 до 15:00 местного времени.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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