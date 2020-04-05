Авиасообщение между Горным Алтаем и Москвой полностью приостановили из-за коронавируса

ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 апреля. /ТАСС/. Авиасообщение между Республикой Алтай, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, и Москвой приостановлено с целью профилактики распространения инфекции. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства.

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"С 1 апреля рейсы приостановила авиакомпания "Победа", с сегодняшнего дня отменены рейсы S7. Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции", - процитировали в пресс-службе главу республики Олега Хорохордина.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что выполнение рейсов внутри региона продолжится, по другим межрегиональным маршрутам самолеты также будут летать. "Рейсы на Новосибирск и Красноярск остаются, там поток пассажиров меньше, чем с Москвой, и эпидемиологическая ситуация лучше, [чем в Москве]. Возможно, будут и другие ограничения, [кроме рейсов в Москву]", - уточнили в пресс-службе.

S7 отменила рейсы в Республику Алтай до 23 апреля, "Победа" - до 31 мая.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.