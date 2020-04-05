КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. В Красноярске демонтировали знаки с информацией о запрете въезда в город, которые появились из-за некорректной трактовки исполнителями требований указа губернатора о режиме самоизоляции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора края Максим Кудрявцев.

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В социальных сетях появились фотографии знаков, на которых написано "въезд в Красноярск закрыт. Карантин" и прилагается схема объезда города. В Красноярском крае, с 1 апреля действует режим самоизоляции. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в крае у 25 человек выявлена коронавирусная инфекция, из них четверо вылечились.

"Знаки появились из-за некорректной трактовки исполнителями требований указа губернатора о режиме самоизоляции. Задача была напомнить прибывающим в город, что их приезд должен соответствовать целям, указанным в качестве исключений: исполнение служебных обязанностей, обращение за медицинской помощью, экстренные случаи. Формулировки на знаках не соответствовали указам губернатора, поэтому были сразу же демонтированы", - пояснил Кудрявцев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 тыс. 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 тыс. 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск субботы, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб также информировал о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.