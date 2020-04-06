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Томский вуз создал биржу вакансий для студентов, оставшихся без работы из-за пандемии

Им предлагают, в частности, вакансии работников call-центров, санобработчиков и техников по сопровождению онлайн-курсов

ТОМСК, 6 апреля. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) и его промышленные партнеры организовали биржу вакансий для студентов вуза, которые не имеют возможности работать в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Молодым людям предлагают вакансии работников call-центров, санобработчиков и техников по сопровождению онлайн-курсов. Планируется, что биржа продолжит работать после пандемии и будет доступна для всех студентов объединенного "Большого университета", сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

В Томской области с 31 марта до 14 апреля объявлен режим самоизоляции - закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. Томский госуниверситет в данных условиях провел опрос и выяснил, что 90% студентов заинтересованы в подработке на время самоизоляции.

"Чтобы поддержать студентов в это непростое время, в ТГУ создана база вакансий вуза и его партнеров, на которые могут претендовать обучающиеся. В списке есть должности техников по сопровождению онлайн-курсов, помощников замдеканов по электронному обучению, санобработчиков, специалистов техподдержки и call-центров и другие. Сейчас идет набор почти на 200 вакансий", - сообщили в пресс-службе.

Как уточняет пресс-служба со ссылкой на ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в дальнейшем инициатива может стать одним из методов трудоустройства студентов "Большого университета" - объединения всех вузов города, в которых обучаются порядка 60 тысяч человек. Поддержало инициативу студенческой столицы Сибири и Министерство высшего образования и науки РФ.

"Я считаю, что это важная социальная инициатива, которая позволит ТГУ не только финансово поддержать студентов в трудное время, но и адаптировать их к новым онлайн-практикам. Кроме того, университетские биржи труда могут, и, думаю, станут не разовой кризисной мерой, а новым инструментом развития отношений между вузом, студентами и промпартнерами", - приводятся в сообщении слова главы министерства Валерия Фалькова.

Томск носит статус студенческой столицы России - каждый восьмой житель города является студентом. В городе находятся Томский госуниверситет, Томский политехнический университет, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет.

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